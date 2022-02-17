В Израиле приостановят использование COVID-паспортов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Израиля решили приостановить использование в стране COVID-паспортов в связи с уменьшением заболеваемости коронавирусом, сообщает в четверг Associated Press.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после встречи с представителями системы здравоохранения заявил, что волна штаммом "омикрон" в Израиле пошла на спад, и в скором времени могут быть отменены и другие ограничения, направленные на борьбу с COVID-19.

В Израиле "Зеленые пропуска" выдаются гражданам, которые переболели коронавирусом или получили не менее трех доз вакцины от заболевания. Они необходимы для посещения закрытых помещений и крупных мероприятий.

Число новых случаев заражения остается высоким, однако министерство здравоохранения Израиля сообщает о снижении заболеваемости COVID-19. 16 февраля сообщалось о почти 22,6 тыс. новых случаев заражения. 23 января в стране был установлен антирекорд по количеству заражений за 24 часа - около 83,7 тыс. случаев.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 9,6 тыс. смертей от последствий пандемии.