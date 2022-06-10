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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июня

Открытие грузового движения по мосту через Амур в Китай, стрельба на заводе в Мэриленде, уход Ваноли с поста главного тренера Спартака"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новый мост через Амур в Китай заработал после двух лет ковидного простоя. Пока мост Благовещенск - Хэйхэ доступен только для грузовых перевозок из-за жестких мер по борьбе с коронавирусом в КНР.

- Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде. Ранены трое, в том числе подозреваемый и патрульный, между которыми произошла перестрелка на автодороге.

- Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера ФК "Спартак". В заявлении клуба говорится, что Ваноли принял это решение "по ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака".

- Избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Япония, Швейцария, Эквадор, Мальта и Мозамбик будут участвовать в работе Совбеза в 2023-2024 годах.

- На следующей премии "Грэмми" будет пять новых номинаций: лучший автор песен, лучшее исполнение в жанрах "альтернатива" и "американа", лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа и лучший поэтический альбом.

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