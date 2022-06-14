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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Украина и ЕС согласовали условия договора о либерализации автоперевозок

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия согласовала окончательный вариант соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина-ЕС. Подписание документа запланировано на конец июня. Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины.

Как отмечается в сообщении на странице Мининфраструктуры в фейсбуке (запрещенный информационный ресурс запрещенной в РФ компании Meta Platforms – бывшая Facebook), финальные консультации между делегациями Украины и Европейской комиссии прошли с участием руководства министерства.

Текст соглашения предусматривает выполнение двусторонних и транзитных перевозок украинскими перевозчиками без разрешений.

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"Благодаря заключению такого соглашения мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это критически важно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах. Параллельно мы работаем над развитием пограничной инфраструктуры, которая значительно увеличила пропускную способность на западных границах", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как отмечают в министерстве, ограниченное количество разрешений на международные перевозки было достаточно критичной проблемой для украинских перевозчиков на протяжении последних пяти лет, поскольку за это время товарооборот Украины со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%.

В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС сокращалось, что приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что подписание специального соглашения о либерализации перевозок автотранспортом Украина-ЕС упраздняет необходимость получения соответствующих разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Как сообщалось, в начале февраля текущего года Украина и Турция в рамках соглашения о зоне свободной торговли достигли договоренности о полной либерализации автомобильных перевозок.

Украина ЕС
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