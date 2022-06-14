Турция может отсрочить на год рассмотрение вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Анкара намерена отложить на год решение вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, надеясь за этот срок получить достаточных гарантий от этих двух стран по борьбе с курдскими группировками, сообщил председатель комитета по международным делам парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч.

"Этот вопрос связан с жизненно важными национальными интересами. Мы готовы не допускать их членства в течение года, если потребуется", - приводят турецкие СМИ слова Кылыча.

"Турция имеет вторую по размеру армию в НАТО и предоставляет дроны, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем большего уважения", - отметил он.

Он указал, что Турция выполняет свои обязательства в рамках альянса, тогда как Швеция и Финляндия "предоставляют убежище террористическим организациям, которые убивают наш народ, не уважают наши границы и создают угрозу существованию нашей страны".

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

Турция в настоящее время блокирует рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. У Анкары есть ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.