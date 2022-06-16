Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

ФРГ хочет вместо постоянного размещения новых войск в Литве быстро перебрасывать туда силы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Планы командования Германии предусматривают вместо размещения на постоянной основе новых сил в Литве быструю переброску в случае необходимости в эту страну специально отобранных подразделений, сообщает в четверг Bloomberg.

"План Германии предусматривает отбор подразделений, которые могут быстро оказаться в Литве и соединиться там с немецкими войсками и войсками союзников; он также предусматривает заблаговременное размещение важнейшего военного оборудования. Этот подход - альтернатива размещению новых войск на постоянной основе в наиболее уязвимых странах-членах НАТО", - отмечает Bloomberg.

В миреВ НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянсаВ НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянсаЧитать подробнее

При этом, по данным источников агентства, ряд союзников Германии по НАТО изучают возможность использовать этот подход в своем долгосрочном военном планировании.

В четверг глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что Германия будет обсуждать с партнерами эти планы немецкой стороны.

Между тем источники также заявили Bloomberg, что такие планы немецкого командования смогут в некоторой степени применять и другие страны НАТО, как например, Великобритания в Эстонии и Франция в Румынии.

"Знакомый с этим вопросом источник заявил, что, хотя Франция еще не приняла окончательного решения, она ведет подготовку к чему-то похожему на собственные планы Германии в отношении числа войск, задействованных для долговременной обороны в Румынии. Развернутые в Румынии французские войска смогут быстро получить подкрепления из Франции", - пишет Bloomberg.

НАТО ранее развернуло восемь тактических групп на территории альянса, в том числе четыре из них недавно создали в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

Германия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

Байден сообщил Зеленскому о новом транше военной помощи на $1 млрд

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Грузия отменила требование о ПЦР и COVID-прививке для въезжающих иностранцев

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });