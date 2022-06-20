Нидерланды могут продлить добычу газа на месторождении с сейсмоактивностью

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов объявило в понедельник первый из трех существующих уровней газового кризиса - "Раннее предупреждение", в связи с чем, в частности, отменило все ограничения на выработку электричества на угольных станциях, а добыча на газовом месторождении Гронинген, которое планируется закрыть из-за резкого роста сейсмической активности, может сохраниться дольше, чем ожидалось, следует из информации на сайте правительства.

Государственный секретарь по экономическим вопросам и климату Ханс Вийлбриф сообщил в письме Палате представителей парламента страны, что закрытие месторождения неизбежно, однако точную дату пока установить не представляется возможным. "Из-за всех неопределенностей, которые все еще существуют, я не могу сейчас предусмотреть в законе, что месторождение Гронинген будет закрыто в 2023 или 2024 году", - говорится в письме Вийлбрифа, которое приведено на сайте правительства.

Ранее остановить добычу на месторождении планировалось с апреля 2022 года, затем, по оценке национального газотранспортного оператора Gasunie Transport Services, предполагалось, что добыча может быть прекращена не ранее третьего квартала 2023 года.

По данным сайта правительства, объем добычи на месторождении Гронинген в будущем газовом году (октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года) предполагается на уровне 2,8 млрд кубометров (против 4,5 млрд кубометров в текущем году).

"Гронингенвельд будет нужен только в качестве резерва с 1 октября этого года и поэтому будет находиться в состоянии готовности. Это означает, что производственные площадки производят минимальное количество газа для поддержания работоспособности, так называемый минимальный расход", - говорится в письме Вийлбрифа.

При этом угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность, так что для производства электроэнергии газовыми электростанциями потребуется меньше газа. "Это снижает риск нехватки газа и упрощает заполнение газохранилищ в Нидерландах и Европе. Цель состоит в том, чтобы в этом году заполнить газохранилища в Нидерландах больше, чем было согласовано на европейском уровне", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 июня полностью остановил поставку газа GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях.

Для компенсации выпадающих поставок нидерландская газотранспортная компания Gasunie экстренно строит в порту Эмсхавене в провинции Гронинген терминал СПГ. Для его создания уже арендованы две плавучие регазификационные установки. Они позволят принимать до 8 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что оба судна будут введены в эксплуатацию осенью.

Опасность землетрясений

Месторождение Гронинген в северной части Нидерландов разрабатывается с 1963 года. Начальные извлекаемые запасы - 2,9 трлн кубометров газа (это ставит его в первые 15 крупнейших газовых месторождений мира). Газ содержит 81-83% метана и 14% азота. По объемам добычи газа в Европе Нидерланды до 1994 года занимали первое место, до 2015 года были нетто-экспортером газа. В 1976 году на Гронингене достигнут максимум добычи - 88 млрд кубометров.

Первое официально зарегистрированное землетрясение на Гронингене произошло в 1986 году. Сильнейшим за историю наблюдений стало землетрясение 16 августа 2012 с магнитудой 3,6. Меры по сокращению добычи, предпринятые с 2013 года, не помогли снизить сейсмическую активность - она только росла. В 2018 годы было принято решение о поэтапной остановке промысла.