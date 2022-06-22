Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в Луганской народной республике (ЛНР).
"Бойцы спецподразделений "Ахмат" (...) совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об окружении украинских военных в населенных пунктах Горское и Золотое. Численность окруженной группировки пока не называется.