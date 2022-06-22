Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в ЛНР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль населенного пункта Катериновка в Луганской народной республике (ЛНР).

"Бойцы спецподразделений "Ахмат" (...) совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики - село Катериновка", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об окружении украинских военных в населенных пунктах Горское и Золотое. Численность окруженной группировки пока не называется.

Хроника 24 февраля – 22 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Катериновка Рамзан Кадыров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 22 июня

Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте

США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ

США отказались принять российский спецборт для вывоза дипломатов РФ

США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

США могут отказаться от своих самых мощных ядерных авиабомб

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 900 человек

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
Военная операция на Украине

Пушилин допустил проведение трибунала над наемниками в Мариуполе до конца июля

Цена нефти Brent снизилась до $111,27 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 22 июня

Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки

Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });