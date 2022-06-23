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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Европарламент призвал дать Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, говорится в заявлении на сайте Европарламента, опубликованном в четверг.

"С 529 голосами за, 45 голосами против и 14 воздержавшимися парламент в четверг принял резолюцию, в которой призывает главы государств, которые проведут саммит сегодня и завтра, предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии без промедлений", - говорится в заявлении Европарламента. Отмечается, что нужно будет поступить также и с Грузией, как только ее власти выполнят условия, установленные ЕС.

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Ранее в четверг агентство Associated Press со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС сообщало, что Украина получит единодушное одобрение на получение статуса кандидата.

В опубликованном Европарламентом заявлении также отмечается, что для вступления в ЕС нет "ускоренного пути", и оно все еще возможно только после выполнения критериев членства в союз и зависит от эффективного проведения реформ страной-кандидатом.

Парламент призвал власти Украины, Молдавии и Грузии "продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорив проведение реформ, которые позволят соответствовать критериям союза.

В Брюсселе в четверг открылся двухдневный саммит ЕС, главной темой которого председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал дальнейшие шаги Евросоюза по укреплению безопасности и стабильности на континенте, включив в это помощь Украине. В частности, будет обсуждаться вопрос о предоставлении статуса кандидатов на вступление в союз Украине и Молдавии.

Европарламет Украина Молдавия ЕС
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