В Кишиневе отвергли наличие тайных условий для получения статуса кандидата в члены ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду опровергла утверждения о тайных условиях при предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом она заявила на брифинге в пятницу, комментируя принятое накануне решение Европейского совета по этому поводу.

"Никаких тайных условий нет. Все наши договоренности с Евросоюзом отражены в подписанных соглашениях. Обязательства также известны, есть рекомендации Европейской комиссии, которые мы должны выполнить. Евросоюз – это открытая, демократическая, транспарентная организация. Евросоюз хочет того же, чего хотят наши граждане, - демократии, благосостояния, мира, соблюдения прав человека", - сказала Санду.

Еврокомиссия неделю назад, 17 июня рекомендовала Евросовету предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. При этом, ЕК определила ряд условий для каждой страны.

К этим условиям относится:

- завершение реформы юстиции и устранение недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;

- выполнение обязательств по борьбе с коррупцией на всех уровнях;

- активизация процесса "деолигархизации" и устранение негативного влияния финансовых групп в экономической, политической и общественной жизни;

- усиление борьбы с организованной преступностью;

- повышение способности проводить реформы и предоставлять качественные государственные услуги, в том числе с помощью реализации реформы государственного управления;

- завершение реформы управления государственными финансами, включая улучшение процедуры закупок на всех уровнях власти;

- увеличение участия гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях;

- усиление защиты прав человека, особенно уязвимых групп, и выполнение обязательства по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин.

Ранее, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, Брюссель выдвинул "тайные условия".

"У меня есть информация, что там очень важные пункты. Например, хотят разрешить иностранцам покупать сельскохозяйственные земли, хотят ликвидировать районы", - заявил Додон журналистам.

В четверг вечером Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение единогласно поддержали все лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня.