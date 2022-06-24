Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Кишиневе отвергли наличие тайных условий для получения статуса кандидата в члены ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду опровергла утверждения о тайных условиях при предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом она заявила на брифинге в пятницу, комментируя принятое накануне решение Европейского совета по этому поводу.

"Никаких тайных условий нет. Все наши договоренности с Евросоюзом отражены в подписанных соглашениях. Обязательства также известны, есть рекомендации Европейской комиссии, которые мы должны выполнить. Евросоюз – это открытая, демократическая, транспарентная организация. Евросоюз хочет того же, чего хотят наши граждане, - демократии, благосостояния, мира, соблюдения прав человека", - сказала Санду.

Еврокомиссия неделю назад, 17 июня рекомендовала Евросовету предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. При этом, ЕК определила ряд условий для каждой страны.

К этим условиям относится:

- завершение реформы юстиции и устранение недостатков, выявленных БДИПЧ/ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;

- выполнение обязательств по борьбе с коррупцией на всех уровнях;

- активизация процесса "деолигархизации" и устранение негативного влияния финансовых групп в экономической, политической и общественной жизни;

- усиление борьбы с организованной преступностью;

- повышение способности проводить реформы и предоставлять качественные государственные услуги, в том числе с помощью реализации реформы государственного управления;

- завершение реформы управления государственными финансами, включая улучшение процедуры закупок на всех уровнях власти;

- увеличение участия гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях;

- усиление защиты прав человека, особенно уязвимых групп, и выполнение обязательства по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин.

Ранее, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза, Брюссель выдвинул "тайные условия".

"У меня есть информация, что там очень важные пункты. Например, хотят разрешить иностранцам покупать сельскохозяйственные земли, хотят ликвидировать районы", - заявил Додон журналистам.

В четверг вечером Европейский совет предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Решение единогласно поддержали все лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

В НИИ "Туркменгаза" нашли способ взять под контроль выбросы из кратера "Врата ада"

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ

Германия может изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ
Военная операция на Украине

ЛНР сообщила о контроле над поселками Горское и Золотое и уничтожении там группировки ВСУ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

В Белоруссии предложили избавиться от доминирования на рынке страны автомобилей из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июня

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Макрон считает, что воля граждан Грузии вступить в ЕС поможет объединить страну

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС

Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });