В ООН предупредили о риске кризисов в 2022 году из-за нехватки продовольствия

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Мир может столкнуться с катастрофой в связи с растущей проблемой доступа стран к продовольствию, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу.

"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - приводит слова Гутерриша агентство Associated Press.

По словам генсека ООН, существует реальный риск того, что в 2022 году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом. Согласно его прогнозу, в 2023 ситуация станет только хуже. Урожай в Африке, Азии и Америке может оказаться хуже, чем обычно, так как фермеры сталкиваются с растущими ценами на удобрение и энергию.

Он также заявил, что ООН работает над сделкой, которая позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России без ограничений поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки.