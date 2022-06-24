Пропуск фур на границе с Калининградской областью затруднен из-за сбоя у литовской таможни

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Обостряется ситуация с пересечением российско-литовской границы грузовыми машинами в пункте пропуска "Чернышевское" (на литовской стороне - "Кибартай"), сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Литовская республика с утра пятницы по причине информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. В настоящее время литовская сторона осуществляет прием и оформление автотранспорта с периодичностью два автомобиля в час", - говорится в пресс-релизе.

О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" сообщат дополнительно.

Таможня не уточняет, сколько машин скопилось на российской стороне в пункте пропуска.

При этом накануне на выезд из Калининградской области стояло 150 грузовых машин, что значительно превышало нормативы.

"Мы связываем это с тем, что сотрудники таможни Литвы работают медленно. Причины этого нам неизвестны. С нашей стороны уже давно увеличено количество личного состава поста, что позволяет оперативно проводить все необходимые операции", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Калининградской области четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".