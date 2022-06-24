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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Пропуск фур на границе с Калининградской областью затруднен из-за сбоя у литовской таможни

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Обостряется ситуация с пересечением российско-литовской границы грузовыми машинами в пункте пропуска "Чернышевское" (на литовской стороне - "Кибартай"), сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Литовская республика с утра пятницы по причине информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. В настоящее время литовская сторона осуществляет прием и оформление автотранспорта с периодичностью два автомобиля в час", - говорится в пресс-релизе.

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О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" сообщат дополнительно.

Таможня не уточняет, сколько машин скопилось на российской стороне в пункте пропуска.

При этом накануне на выезд из Калининградской области стояло 150 грузовых машин, что значительно превышало нормативы.

"Мы связываем это с тем, что сотрудники таможни Литвы работают медленно. Причины этого нам неизвестны. С нашей стороны уже давно увеличено количество личного состава поста, что позволяет оперативно проводить все необходимые операции", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Калининградской области четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградская область Литва
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