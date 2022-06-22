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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Украина с начала июня экспортировала 907 тыс. т зерна

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Украина за период с 1 по 22 июня 2022 года экспортировала 907 тысяч тонн зерновых культур, в том числе 553 тысячи тонн кукурузы.

Как сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых с начала июня текущего года был почти вдвое ниже показателей аналогичного периода прошлого года (за 1-22 июня 2021 года экспортировано 1,75 млн тонн).

Минагрополитики отмечает, что за неделю 16-22 июня на внешние рынки поставлено 294 тыс. тонн зерновых культур (42 тыс. тонн в сутки), с 1 по 15 июня – 613 тыс. тонн (40,9 тыс. тонн в сутки). Таким образом, среднесуточные темпы экспорта на прошлой неделе выросли на 3%.

Уточняется, что всего в течение 16-22 июня экспортировано 250 тыс. тонн кукурузы, 36 тыс. тонн пшеницы, 6 тыс. тонн ячменя и 0,2 тыс. тонн муки.

По данным Минагрополитики, в целом с начала 2021/2022 сельхозгода (июль-июнь) и по состоянию на 22 июня страна экспортировала 48 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9,2% выше показателей на аналогичную дату предыдущего сезона. Это превышение вызвано рекордным урожаем в текущем сельхозгоду и высокой интенсивностью его экспорта до 24 февраля.

В целом с начала 2021/2022 сельхозгода на внешние рынки поставлено 18,68 млн тонн пшеницы (рост на 13,8%), 23,12 млн тонн кукурузы (рост на 2,3%), 5,73 млн тонн ячменя (рост на 36,3%), 68,8 тыс. тонн муки (снижение на 44,8%).

Если сравнивать актуальные данные портала АПК с его показателями за 21 февраля (последним обновлением перед военной операцией РФ), то можно установить, что за это время Украина экспортировала 5,46 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 4,44 млн тонн кукурузы, 0,83 млн тонн пшеницы, 0,16 млн тонн ячменя и 0,004 млн тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2020/2021 сельхозгоду экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур: 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки было поставлено 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

Украина
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