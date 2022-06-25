МВБ США опасается всплеска экстремизма из-за отмены права на аборт Верховным судом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило чиновников, что, по его данным, выросла вероятность роста числа актов насильственного экстремизма в связи с решением Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ.

Управление разведки и анализа министерства разослало правоохранительным органам, службам быстрого реагирования и другим лицам, включая религиозные организации и центры охраны репродуктивного здоровья, документ, в котором предупредило, что правительственные чиновники, включая судей, подвергаются наибольшему риску насильственного экстремизма, сообщил, в частности, портал Axios.

"Свобода слова и право американцев на мирный протест являются фундаментальными конституционными правами. Однако эти права не распространяются на насилие и другую незаконную деятельность", - говорится в заявлении представителя МВБ изданию The Hill.

В нем говорится, что "МВБ продолжит работать с партнерами на всех уровнях правительства, будет своевременно делиться информацией и поддерживать усилия правоохранительных органов по обеспечению безопасности наших сообществ".

Как сообщалось, Верховный суд США 24 июня отменил постановление по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года, дававшее конституционные гарантии на аборты.

Решение суда подверг жесткой критике президент Джо Байден.

"Верховный суд США отобрал конституционное право, которое было у американского народа, и которое он признавал (...) Он не ограничил это право, а попросту отобрал", - цитирует заявление президента ABC News.

Такое же мнение высказал и бывший президент США Барак Обама, который назвал решение суда "разрушительным".

В свою очередь, другой экс-президент Дональд Трамп поддержал решение Верховного суда, назвав это "огромной победой для всего поколения".

"Это исполнение Конституции, этих прав не должно было быть уже давно", - сказал он.

Комитет по правам человека ООН заявил, что такое решение является "сильным ударом по правам женщин и равенству полов", сообщается на сайте организации.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) выразил опасение, что это решение приведет к росту небезопасных абортов.

СМИ сообщают, что в Нью-Йорке, Вашингтоне уже проходят массовые акции протеста против решения суда.