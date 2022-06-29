МИД Молдавии опроверг сообщения о возможном присоединении страны к санкциям против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Получение Молдавией статуса кандидата в ЕС не предусматривает присоединения к санкциям стран Евросоюза против России, такое условие не отражено в документах ЕС, находящихся в открытом доступе, заявил на министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску на пресс-конференции в среду.

"Об этом ничего не говорится ни в рекомендациях Еврокомиссии относительно готовности Молдавии стать кандидатом, ни в решении Европейского совета о предоставление статуса кандидата", - отметил Попеску, отвечая на вопросы журналистов.

В связи с этим, министр назвал "спекуляциями" заявления о том, что Молдавия якобы должна присоединиться к санкциям. Он призвал руководствоваться официальными документами и "не придумывать условия, которых нет".

При этом он добавил, что "Молдавия соблюдает многие ограничения, введенные международным сообществом".

На прошлой неделе председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что после получения статуса кандидата страна может присоединится к санкциям против России, чтобы "проявить солидарность с ЕС". Некоторые СМИ интерпретировали его заявление как обязательное условие Евросоюза.