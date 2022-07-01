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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Делегация США не добилась от Венесуэлы освобождения задержанных американцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Делегация США, посетившая Венесуэлу на этой неделе, не смогла добиться освобождения ни одного из задержанных там американцев, сообщает телеканал CNN.

Специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс в Каракасе смог встретиться с задержанными американцами и обсудил "с высокопоставленными должностными лицами режима Мадуро (Николас Мадуро, президент Венесуэлы - ИФ) важность обеспечения того, чтобы они получали надлежащую помощь там, где это необходимо", сообщил телеканалу представитель американского госдепартамента.

Однако договориться об освобождении кого-либо из американцев чиновникам не удалось.

"Мы будем продолжать настаивать на немедленном и безоговорочном освобождении всех незаконно задержанных граждан США в Венесуэле при любой возможности", - отметил собеседник CNN.

В настоящее время известно о по меньшей мере восьми задержанных в Венесуэле американцах - пять из шести американских руководителей нефтяной компании Citgo, бывший морской пехотинец Мэттью Хит и еще два гражданина США.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации президента США тайно прибыли в Каракас с визитом.

США Венесуэла
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