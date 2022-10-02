Венесуэла и США провели обмен заключенными

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Венесуэла передала США семь осужденных американцев в обмен на двух венесуэльцев - родственников президента Николаса Мадуро, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Согласно заявлению американской администрации, среди освобожденных заключенных пятеро топ-менеджеров нефтяной компании Citgo, которых Венесуэла "неправомерно задержала" в 2017 году: Томеу Ваделл, Хосе Луис Самбрано, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо и Хосе Перейра. Венесуэльские власти обвиняли руководителей Citgo в попытках привлечь финансирование у инвестфирм Apollo Global Management и Frontier Management на невыгодных условиях, предлагая компанию в качестве залога.

Кроме того, были освобождены ветераны морской пехоты США Мэтью Хит и Осман Хан.

В заявлении правительства Мадуро говорится, что оно освобождает американских граждан в качестве гуманитарного жеста.

Соединенные Штаты в свою очередь передали Венесуэле двух племянников супруги президента Венесуэлы Силии Флорес - Франки Флореса и Эфраина Кампо. Мужчины были задержаны в 2015 году на Гаити и впоследствии были осуждены за участие в сговоре с целью контрабанды кокаина в США. Перед освобождением обоих мужчин помиловал президент США Джо Байден.

По заявлению администрации Байдена, обмен состоялся в субботу в неназванной стране, куда участники сделки прибыли из Венесуэлы и США на разных самолетах.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что чиновники США и Венесуэлы тайно ведут переговоры об обмене заключенными, но они долгое время не приводили к успеху.