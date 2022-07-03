В Тбилиси проходит акция с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста под лозунгом "Домой в Европу" проходит в эти часы в Тбилиси у здания парламента, собравшиеся требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия.
В толпе много плакатов с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также флагов Грузии и Евросоюза.
Как заявил журналистам один из лидеров неправительственной организации "Позор" Шота Дигмелашвили, участники акции не будут предпринимать противозаконных действий, но будут твердо требовать отставки премьер-министра.
"Мы проведем ночь на проспекте Руставели и продолжим протестовать", - сказал Дигмелашвили.
Представители властей утверждают, что акция организована неправительственными организациями, созданными партией Саакашвили "Единым национальным движением".
"Требования собравшихся абсолютно нелегитимны и антиконституционны, поэтому ни о какой отставке премьер-министра и создания, так называемого правительства национального согласия, в котором посты министров займут соратники Саакашвили, речи быть не может", - сказал журналистам вице-спикер парламента Гиоргий Вольский.
Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, не получила статуса кандидата в члены ЕС, хотя также подавала заявку на вступление в Евросоюз. В Брюсселе сочли, что стране до предоставления статуса кандидата в ЕС необходимо провести ряд реформ, и лишь затем станет возможным вернуться к рассмотрению ее заявки. Решение Еврокомиссии не давать Грузии статуса кандидата в члены ЕС стало причиной массовых протестов в стране.