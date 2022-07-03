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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

В Тбилиси проходит акция с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста под лозунгом "Домой в Европу" проходит в эти часы в Тбилиси у здания парламента, собравшиеся требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия.

В толпе много плакатов с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также флагов Грузии и Евросоюза.

Как заявил журналистам один из лидеров неправительственной организации "Позор" Шота Дигмелашвили, участники акции не будут предпринимать противозаконных действий, но будут твердо требовать отставки премьер-министра.

"Мы проведем ночь на проспекте Руставели и продолжим протестовать", - сказал Дигмелашвили.

Представители властей утверждают, что акция организована неправительственными организациями, созданными партией Саакашвили "Единым национальным движением".

"Требования собравшихся абсолютно нелегитимны и антиконституционны, поэтому ни о какой отставке премьер-министра и создания, так называемого правительства национального согласия, в котором посты министров займут соратники Саакашвили, речи быть не может", - сказал журналистам вице-спикер парламента Гиоргий Вольский.

Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, не получила статуса кандидата в члены ЕС, хотя также подавала заявку на вступление в Евросоюз. В Брюсселе сочли, что стране до предоставления статуса кандидата в ЕС необходимо провести ряд реформ, и лишь затем станет возможным вернуться к рассмотрению ее заявки. Решение Еврокомиссии не давать Грузии статуса кандидата в члены ЕС стало причиной массовых протестов в стране.

ЕС Грузия Тбилиси Ираклий Гарибашвили
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