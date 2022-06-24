Участники протестной акции в Тбилиси потребовали отставки премьера

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси участники многотысячной акции за евроинтеграцию Грузии потребовали отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия.

Новое правительство должно обеспечить до конца года выполнение обязательств по получению страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, убеждены митингующие.

"Мы даем срок действующим властям – выполнить наше требование по отставке Гарибашвили в течение недели. Если наше требование не будет выполнено, нас будет на этой площади еще больше, чем сейчас, и тогда власти не избегут ярости грузинского народа", - заявил на акции один из ее организаторов, лидер радикальной оппозиционной организации "Позор" Шота Дигмелашвили.

Акция в эти часы в центре Тбилиси продолжается.