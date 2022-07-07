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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Слуцкий отметил, что переговоры с Киевом споткнулись о вопрос о Бандере и Шухевиче

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Представители России и Украины сумели достичь согласия по гуманитарному блоку вопросов тогда, когда шли переговоры, однако затем переговоры откатились к начальной точке, заявил член переговорной группы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, закона о "героях" – Бандеру и Шухевича они никак сдавать не хотели. Но они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", - сказал Слуцкий на встрече руководителей фракций Госдумы с президентом РФ в четверг.

По словам Слуцкого, он предупреждал украинскую сторону, "что дальше будет сложнее, значительно сложнее".

Степан Бандера и Роман Шухевич – лидеры украинских националистических организаций 30-50-х годов прошлого века, сотрудничавшие с нацистской Германии и обвиняемые в совершении ряда преступлений.

Леонид Слуцкий Украина Степан Бандера Роман Шухевич
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