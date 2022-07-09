Более 25 тысяч человек эвакуировали в Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об эвакуации за сутки на территорию РФ с Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.

"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 064 человека, в том числе 4175 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 434 298 человек, из которых 383 402 - дети", - сказал в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что с марта на Украину, ДНР и ЛНР доставлено 41883,7 тонны гуманитарной помощи.

Мизинцев заявил, что у Минобороны РФ есть данные о том, что украинские военные используют гражданские объекты для создания огневых точек и складов в Харькове и нескольких населенных пунктах ДНР, а в Криворожском районе Днепропетровской области минируют дороги.

Мизинцев вновь опроверг информацию о том, что ДНР при поддержке Москвы планирует создать свой флот из иностранных судов, которые находятся в подконтрольном российским войсками порту Мариуполь.

"Еще раз повторяем, что это не соответствует действительности", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Со ссылкой на представителей украинского МИД в западных СМИ продолжает широко распространяться ложная информация о намерении властей Донецкой народной республики при полной поддержке России создать национальный флот из конфискованных в мариупольском порту иностранных судов. Украинская сторона продолжает попытки дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь", - сказал Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины. 20 мая Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории ЛНР.