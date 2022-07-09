Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Более 25 тысяч человек эвакуировали в Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об эвакуации за сутки на территорию РФ с Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) более 25 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей.

"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 064 человека, в том числе 4175 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 434 298 человек, из которых 383 402 - дети", - сказал в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что с марта на Украину, ДНР и ЛНР доставлено 41883,7 тонны гуманитарной помощи.

Мизинцев заявил, что у Минобороны РФ есть данные о том, что украинские военные используют гражданские объекты для создания огневых точек и складов в Харькове и нескольких населенных пунктах ДНР, а в Криворожском районе Днепропетровской области минируют дороги.

Мизинцев вновь опроверг информацию о том, что ДНР при поддержке Москвы планирует создать свой флот из иностранных судов, которые находятся в подконтрольном российским войсками порту Мариуполь.

"Еще раз повторяем, что это не соответствует действительности", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Со ссылкой на представителей украинского МИД в западных СМИ продолжает широко распространяться ложная информация о намерении властей Донецкой народной республики при полной поддержке России создать национальный флот из конфискованных в мариупольском порту иностранных судов. Украинская сторона продолжает попытки дискредитировать действия Российской Федерации по восстановлению перешедших под ее контроль территорий и обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права в отношении судов под иностранными флагами, находящихся в порту Мариуполь", - сказал Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины. 20 мая Минобороны РФ сообщило о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории ЛНР.

Хроника 24 февраля – 09 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина ЛНР ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Умершие знаменитости

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Что случилось этой ночью: суббота, 9 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });