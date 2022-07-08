Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Херсонские власти запустили официальные сайты на российском домене

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Официальные сайты областной и городских администраций заработали в Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале временной администрации региона в пятницу.

Сообщается, что для информирования жителей Херсонской области о событиях в регионе, действиях и намерениях властей, созданы официальные сайты Херсонской областной администрации, сайты горадминистраций Херсона, Новой Каховки, Геническа, Скадовска и Берислава.

Сайты зарегистрированы в российской доменной зоне ".ru". Также созданы официальные сообщества в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".

Ранее в Херсонской области ограничили доступ к видеохостингу YouTube, социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и мессенджеру Viber, а также ко многим украинским сайтам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Херсонская область Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ в городах Николаев и Очаков

Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ умер после покушения

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Полиция назвала мотив покушения на Синдзо Абэ

Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в инвалюте до "С"

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 553,4 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 553,4 млн

Премьер-министр Японии назвал состояние Синдзо Абэ критическим

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });