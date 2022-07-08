Херсонские власти запустили официальные сайты на российском домене

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Официальные сайты областной и городских администраций заработали в Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале временной администрации региона в пятницу.

Сообщается, что для информирования жителей Херсонской области о событиях в регионе, действиях и намерениях властей, созданы официальные сайты Херсонской областной администрации, сайты горадминистраций Херсона, Новой Каховки, Геническа, Скадовска и Берислава.

Сайты зарегистрированы в российской доменной зоне ".ru". Также созданы официальные сообщества в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".

Ранее в Херсонской области ограничили доступ к видеохостингу YouTube, социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и мессенджеру Viber, а также ко многим украинским сайтам.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.