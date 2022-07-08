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ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса

ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает бассейны на фоне дефицита энергоресурсов.

Масштабный скачок цен на газ, связанный с ограничением поставок из России, погрузил крупнейшую в Европе экономику в худший энергетический кризис с 70-х годов прошлого века, пишет газета Financial Times.

"Ситуация более чем драматичная", - говорит глава Федерации германских жилищных предприятий Аксель Гедашко, слова которого приводит газета.

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При этом германские власти ожидают, что на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной дефицит энергоресурсов может усилиться.

"Ситуация на рынке газа напряженная, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что она не усугубится", - сказал министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на этой неделе, добавив, что страна должна быть готова к тому, что ситуация станет критической. Он призвал население и компании принять меры для экономии энергоресурсов.

Германская Vonovia SE, крупнейшая в стране компания сферы жилой недвижимости, на этой неделе сообщила, что будет снижать температуру систем газового отопления в своих домах до 17 градусов в период между 11 вечера и 6 утра. Это поможет сэкономить на отоплении до 8%.

Тем временем жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде вблизи границы с Чехией сообщила, что будет ограничивать подачу горячей воды в своих домах. Теперь резиденты смогут пользоваться горячей водой лишь с 4 до 8 утра и с 11 утра до 13 часов дня.

В свою очередь, в Берлине снижают температуру воды в открытых бассейнах, тогда как уличное освещение в Кельне с 11 вечера начинает работать лишь на 70% от полной мощности.

Германия
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