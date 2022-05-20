Премьер Шри-Ланки предупредил о надвигающемся дефиците продовольствия в стране

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предупредил о вероятном дефиците продовольствия в стране на фоне тяжелого экономического кризиса. Он также заявил, что правительство предпринимает усилия по обеспечению продовольственной безопасности.

"США спрогнозировали глобальную нехватку продовольствия и указали, что Шри-Ланка и Афганистан сильно от нее пострадают", - написал Викрамасингхе в своем твиттере.

В частности, по его словам, министерство сельского хозяйства страны займется реализацией программы по увеличению объемов выращивания необходимых сельскохозяйственных культур. Премьер также призвал "всех членов парламента объединиться для реализации этой программы (...) и решения проблемы надвигающейся нехватки продовольствия ".

Викрамасингхе также предупредил, что к нынешнему посевному периоду - с мая по август - могут не подоспеть необходимые удобрения. Однако он заверил, что правительство принимает шаги по обеспечению надежных запасов удобрений для следующего сезона, который длится с сентября по март.

"Я искренне призываю всех признать серьезность сложившейся ситуации в стране", - добавил Викрамасингхе.

Со своей стороны, агентство Associated Press (AP) сообщает, что власти Шри-Ланки в пятницу закрыли школы и обратились к госслужащим с призывом не приходить на работу "в связи с дефицитом топлива и проблемами с транспортом". Отмечается, что власти пытаются подготовиться к периоду острого дефицита топлива, который, как ожидается, продлится несколько дней на фоне самого тяжелого за последние десятилетия экономического кризиса в стране.

В настоящее время в Шри-Ланке почти нет бензина, а также наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.

На прошлой неделе на фоне протестов, которые сопровождались беспорядками, в отставку ушел прежний глава правительства, старший брат президента Махинда Раджапакса. Однако протестующие не прекратили акции, они, в частности, требуют отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.