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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли Луганск из HIMARS

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины выпустили по Луганску девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства "HIMARS", сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:35 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Луганск с применением РСЗО HIMARS (9 ракет)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о массированном ударе со стороны украинской армии по военной части противовоздушной обороны ЛНР, защищавшей небо над Луганском.

Украина Луганск
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