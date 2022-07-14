Германия и Бельгия перешли к отбору газа из ПХГ, расход СПГ на пике

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европа переживает четвертый день без газа "Северного потока". ЕС снизил закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) до минимального показателя, а Германия и Бельгия перешли к отбору газа из хранилищ.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне прежних дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был 41,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" в свою очередь указывает, что Киев сократил возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает оплату за транзит и готовится к обращению в арбитраж.

Европейский рынок

Цены на газ в Европе подстегнула авария на норвежском морском промысле Sleipner - из добычи выбыло 17 млн куб. м в сутки. Также выбыла половина мощностей газоперерабатывающего завода Nyhamna.

Спотовые цены на газ в Европе из-за остановки на ремонт "Северного потока" держатся выше $1880 за тысячу кубометров. В Азии цены ощутимо ниже - августовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker), отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), торгуется на уровне $1400.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе с началом новой недели упала до 9% (за понедельник-среду) от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 15%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 62,57%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние сутки (12 июля) составил 0,23 процентных пункта. На фоне остановки "Северного потока" на ремонт и аварий в Норвегии закачка упала до минимального значения с середины апреля. При этом главный газовый рынок Европы - Германия, а также Бельгия 12 июля перешли к нетто-отбору газа из ПХГ. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 1,4 процентных пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ вышли на 75-процентную производительность, что является одним из максимальных показателей (пока абсолютным рекордом было 77%). В среднем в июле терминалы загружены на 65% при 63% за июнь. Пока что регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии немного уступают европейским хабам.