Новое правительство Эстонии займется вопросами безопасности и эстонского языка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Новое правительство Эстонии обещает сосредоточиться на укреплении безопасности, в том числе экономической, и на переходе на эстоноязычное образование, говорится в подписанном 15 июля коалиционном договоре партий Реформ, "Отечество" и Социал-демократической партии.

Из-за действий России основой внешней политики Эстонии стала убежденность в том, что страна "должна быть полностью защищена", говорится в договоре: "Поэтому мы считаем наиболее важной активную внешнюю политику и политику безопасности".

"Решение сегодняшних кризисов заключается, прежде всего, в сотрудничестве между союзниками и быстром международном реагировании", - считают члены коалиции.

К 1 ноября 2022 года политики обещают принять закон о переходе на эстоноязычное образование в детском саду и основной школе, а сам переход начнется в 2024 году. Переход на эстоноязычное образование должен завершиться в 2030 году.

Правительство также намерено аннулировать разрешения на ношение оружие для проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии, и больше им такие разрешения выдавать не будут.

"Эстония поддерживает продолжающуюся экономическую изоляцию Российской Федерации на уровне ЕС, включая полный запрет на перевозку российских товаров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом", - говорится в коалиционном договоре.

Будет продолжено ускоренное строительство границы Эстонии с Россией.

В договоре выражается поддержка Украине "на всех международных уровнях, включая усилия Украины в НАТО и ЕС".

Будет создана программа поддержки возвращения украинских военных беженцев домой, им гарантируется возможность поддерживать связь со своим языковым и культурным пространством и поддержка восстановления разрушенных регионов Украины.

Партии обещают особое внимание уделять жизнеспособности и доступности эстонской культуры, ответственному государственному финансированию, инновационной и экологически устойчивой бизнес-среде, повышению устойчивости Эстонии к кризисам, а также доступности социальных и медицинских услуг.

Как ожидается, на проходящей в Таллине внеочередной сессии парламента депутаты одобрят коалиционный договор и предоставят кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочия на формирование нового правительства.

18 июля члены нового правительства будут приведены к присяге, после чего правительство будет считаться приступившим к деятельности.

3 июня президент Эстонии Алар Карис по предложению премьер-министра Каллас отправил в отставку семь из 14 министров в связи с внутренним расколом в тогдашней двухпартийной коалиции, в которую входили партия Центра и оппозиционная Консервативная народная партия. Каллас была недовольна тем, что представители коалиции в парламенте проголосовали против законопроекта о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее кабинетом министров на основе консенсуса.

14 июля Каллас вместе со всем правительством подала в отставку. 15 июля она попросила у парламента мандат для новой трехпартийной коалиции, в которую вошли партии Реформ, "Отечество" и Социал-демократы.