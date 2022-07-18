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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Режим ЧС вновь объявили на Шри-Ланке на фоне усиления протестов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временный президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в понедельник объявил режим ЧС на фоне усиления протестов, сообщает агентство Associated Press.

Введение этого режима наделяет Викрамасингхе расширенными полномочиями.

В частности, такие меры дают право временному президенту принимать меры "в интересах общественной безопасности, для сохранения общественного порядка и подавления мятежа, беспорядков или волнений, а также для поддержания поставок предметов первой необходимости", отмечает агентство.

В субботу парламент Шри-Ланки начал процесс, направленный на выбор нового лидера страны. Ожидается, что во вторник будут озвучены имена претендентов на этот пост. Если будет более одного кандидата, то в среду парламент проведет голосование.

Усиление протестов в Шри-Ланке

На фоне грядущих выборов на Шри-Ланке усилились протестные акции. Самые массовые акции прошли в столице. Протестующие требуют, в частности, отставки временного президента.

Ранее в июле на Шри-Ланке уже вводили режим ЧС после того, как на тот момент президент страны Готабая Раджапакса покинул страну.

На прошлой неделе Раджапакса, который сейчас находится в Сингапуре, по электронной почте направил председателю парламента официальное извещение об отставке. После проверки поступившего сообщения на подлинность председатель парламента подтвердил отставку Раджапаксы.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

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Шри-Ланка
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