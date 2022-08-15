Крупнейший НПЗ на Шри-Ланке возобновит работу на этой неделе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU -Крупнейший на Шри-Ланке Сапугаскандинский нефтеперерабатывающий завод (Sapugaskanda, принадлежит Ceylon Petroleum Corporation, CPC) планирует возобновить работу на этой неделе, объявил министр энергетики страны Канчан Виджесекер. Об этом сообщает новостной портал Adaderana.

НПЗ был закрыт несколько месяцев из-за нехватки нефти. Министр пообещал, что завод запустят, когда на него поступит 100 тысяч тонн нефти. Еще один танкер со 120 тысячами тонн сырья должен прибыть на остров в период с 23 по 29 августа.

Мощность НПЗ Sapugaskanda составляет около 2 млн тонн в год.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда обрела независимость. В стране возник дефицит продовольствия, топлива и лекарств. В апреле правительство объявило, что приостанавливает выплаты по всем внешним обязательствам. Внешний госдолг Шри-Ланки составляет $51 млрд, причем к 2027 году страна должна выплатить $28 млрд.

В июле экс-президент Готабайя Раджапакса ушел в отставку на фоне массовых протестов, которые продолжаются уже несколько месяцев.