Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) в качестве ассоциированного члена. Такую декларацию в Варшаве подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, сообщает сайт агентства.

В декларации говорится, что Украина и МЭА намерены вместе работать, в частности, над разработкой политики и наращиванием потенциала в широком спектре областей, связанных с энергетикой, включая анализ рынка, реконструкцию энергосистем, энергетическую безопасность, эффективность. Конкретные инициативы будут согласованы в двухлетних программах совместной работы.

МЭА было создано странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

Государствами-участниками агентства являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция.

Ассоциированными членами МЭА, помимо Украины, являются Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, ЮАР, Таиланд.