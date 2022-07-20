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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В Бишкеке заявили, что некоторые из покинувших РФ компаний готовы зайти на рынок Киргизии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киргизия готова сотрудничать с компаниями, ушедшими из России, при условии, что это не повлечет санкционных последствий, заявил министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев.

"Мы рассматриваем возможность сотрудничества с компаниями, но так, чтобы это не наносило санкционных последствий", - сказал Амангельдиев на брифинге в среду.

По его словам, ряд компаний готовы зайти на рынок Киргизии, в частности, в сфере IT-технологий.

"В рамках Евразийского экономического союза проводится работа по импортозамещению, принято более 1,3 тыс. товарных групп, чтобы насытить внутренний рынок в связи с введением санкций. Кроме того, увеличен порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 300 до 1 тыс. евро. По вторичным санкциям государства с осторожностью оглядываются назад. Страны понимают, что мы находимся в одном союзе и у нас есть возможность сотрудничествами с другими компаниями. Мы за этим будем пристально следить", - заявил Амангельдиев.

Киргизия
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