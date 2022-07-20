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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Москва не располагает информацией о возможной подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона не располагает какой-либо информацией о том, что Северная Корея может готовиться к проведению ядерных испытаний, заявил в среду посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В открытой прессе КНДР об этом ничего не сообщается, какой-то информации, связанной с подготовкой испытания, готовности руководства КНДР провести испытания, такой информацией мы не располагаем. Но исходим, конечно, из того, что лучше бы этого не было", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Комментируя в целом ситуацию на Корейском полуострове, Мацегора сказал: "Руководство КНДР защищает свои интересы, они проводят свою политику, исходя из текущей ситуации, ситуация очень напряженная. После периода, который мы называем "детант", когда (действовал - ИФ) мораторий на запуски ракет межконтинентальной дальности, ядерные испытания, к сожалению, встречного движения со стороны США, не последовало, - наоборот, американцы возобновили проведение совместных учений с Южной Кореей. Напряжение ситуации добавляют действия США и их союзников".

"Поэтому КНДР сейчас предпринимает какие-то ответные шаги. Хотя с нашей стороны, со стороны РФ мы призываем все стороны к тому, чтобы воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к нагнетанию напряженности, воздержаться от взаимных выпадов, воздержаться от учений, - это касается американцев и южнокорейцев, - воздержаться от проведения каких-то соответствующих мероприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на нашей дальневосточной границе оставалась спокойной и чтобы мир и спокойствие были обеспечены", - подчеркнул Мацегора.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с коллегами из Японии и Южной Кореи заявил, что всерьез обеспокоен в связи с тем, что Северная Корея может провести ядерное испытание. С начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет. Последний на данный момент ракетный пуск состоялся 25 мая - на следующий день после того, как Байден завершил поездку по Японии и Южной Корее.

КНДР
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