Парламентские выборы в Италии проведут 25 сентября

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября, сообщает итальянское телевидение со ссылкой на решение Совета министров страны.

"Президент Серджо Матарелла распустил парламент, Италия будет голосовать 25 сентября", - сообщает телеканал РАИ.

До этого времени премьер Марио Драги будет исполнять обязанности главы правительства, отмечает телевидение.

Ранее в четверг Маттарелла заявил, что досрочные выборы в парламент следует организовать "не позднее, чем через 70 дней" после решения о роспуске.

Маттарелла в четверг принял отставку председателя Совета министров Италии Марио Драги.

Политический кризис в Италии

Накануне в Сенате состоялось сложное для правительства Драги голосование. Сенаторы, с одной стороны, поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой - стало ясно, что коалиции, объединяющей ведущие партии Италии, по сути, больше нет.

На прошлой неделе глава правительства уже предпринял попытку уйти со своего поста, однако тогда президент Маттарелла не принял отставку и попросил Драги выяснить в парламенте, может ли его правительство рассчитывать на стабильное большинство.

Вопрос о дальнейшем пребывании Драги у власти стал актуален после того, как 14 июля входящее в его коалицию "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В этой партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер.

У Драги даже без "Движения пять звезд" была поддержка большинства в обеих палатах парламента Италии. Однако он пришел к власти в 2021 году во главе коалиции, включавшей все основные партии. Тогда в Италии пошли на такой шаг, чтобы положить конец политическому кризису и не проводить внеочередные выборы в разгар пандемии COVID-19. Европейские СМИ отмечали, что, по мнению Драги, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию, то он не сможет занимать пост премьера: ведь изначально он обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Сам премьер - беспартийный.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

При этом две правые партии - "Лига Севера" и "Вперед, Италия" - входят в состав правящей коалиции. Они не заявляли, что больше не будут поддерживать Драги, но при этом - ясно давали понять, что не хотят, чтобы в коалиции оставалось "Движение пять звезд".

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, напротив, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что лидер этой партии Джузеппе Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.