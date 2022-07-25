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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Кандидаты на пост британского премьера готовятся к теледебатам в понедельник

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В понедельник оставшиеся в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства бывший глава британского Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс встретятся лицом к лицу на теледебатах, которые в прямом эфире будет транслировать телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Трасс лидирует в опросах общественного мнения и пользуется поддержкой ключевых фигур правой партии, таких как генеральный прокурор Суэлла Браверман, поэтому Сунаку приходится бороться, чтобы заручиться поддержкой того же крыла", - пишет The Guardian.

В то же время, по оценкам американской газеты Politico, дебаты "дают Сунаку реальный шанс перевернуть соревнование с ног на голову", его сторонники считают, что у него "есть все необходимое", чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

"Я думаю, что он всегда преуспевал в дебатах, и они на самом деле были довольно сильными", - сказал член парламента от консерваторов, поддерживающий Сунака.

Главная задача для Трасс состоит в том, чтобы не растерять преимущество. Она, однако, признала, что у нее могут быть недостатки на коммуникационном фронте. "Я не самый ловкий ведущий. Я полностью признаю это", - сказала она The Daily Telegraph,

Накануне The Sunday Telegraph сообщила, что глава МИД рассчитывает одержать победу над Сунаком, обвинив его в мягкости по отношению к России и Китаю. Трасс считает, что сильная сторона ее позиции - обещания, касающиеся укрепления национальной безопасности, отмечает издание.

Всего в борьбе за пост британского лидера участвовали 10 кандидатов, восемь выбыли в ходе предвыборной гонки. Теперь члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

Британский премьер Борис Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии. Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Великобритания Риши Сунак Лиз Трасс
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