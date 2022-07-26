Опрос британцев не выявил явного победителя среди кандидатов на пост лидера консерваторов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Оставшиеся в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак произвели практически одинаковое впечатление на зрителей на первых теледебатах двух финалистов, сообщает Sky News со ссылкой на опрос.

Согласно проведенному опросу среди 1 тысячи избирателей, респонденты не смогли выявить явного победителя - Сунак и Трасс показали почти одинаковый результат.

В поддержку Сунака высказались 39% опрошенных, Трасс - на один процент меньше.

Трасс заявила, что в случае победы хотела бы видеть Сунака в своей команде. Экс-глава Минфина ответил, что не против этого, и подчеркнул, что "Трасс заслуживает огромной похвалы за участие в противостоянии России".

Кандидатам также задали вопрос, готовы ли они направить ВМС Великобритании в Черное море для защиты поставок зерна, и ни один из них не поддержал эту идею.

Обсуждая КНР, Сунак заявил, что Великобритании следует "признать, что Китай представляет угрозу нашей безопасности". По мнению Трасс, Лондон в отношениях с Китаем "не должен совершать ту же ошибку, что и с Россией, став от нее стратегически зависимыми".

В ходе дебатов кандидаты также оценили работу Бориса Джонсона на посту премьер-министра и сообщили о своем личном отношении к нему.

Накануне The Sunday Telegraph сообщила, что глава МИД на дебатах рассчитывает одержать победу над Сунаком, обвинив его в мягкости по отношению к России и Китаю. Трасс считает, что сильная сторона ее позиции - обещания, касающиеся укрепления национальной безопасности, отмечало издание.

Всего в борьбе за пост британского лидера участвовали 10 кандидатов, восемь выбыли в ходе предвыборной гонки. Теперь члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

Британский премьер Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии. Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.