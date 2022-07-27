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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

В Южной Корее за сутки выявили больше 100 тысяч новых случаев COVID-19

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Южной Корее впервые за три месяца превысило отметку в 100 тысяч, сообщает в среду агентство "Ренхап".

По данным корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 100 285 зараженных COVID-19, скончались 25 человек.

Отмечается, что это самое большое число случаев заболевания COVID-19 с 20 апреля. Тогда сообщалось о 111 291 новом случае заболевания за сутки.

Рост числа заболевших в Южной Корее связывают с распространением субварианта "омикрона" BA.5.

Органы здравоохранения прогнозируют, что количество новых заболевших COVID-19 будет еще увеличиваться, эта тенденция сохранится на ближайшие две-три недели.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея коронавирус
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