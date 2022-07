Котировки компаний США растут на отчетах IT-гигантов перед объявлением ставки ФРС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы демонстрируют активный подъем в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают отчетность крупных технологических компаний и ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы.

Акции Microsoft Corp. дорожают на 4,7%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем финквартале оказались хуже прогнозов рынка. Аналитиков и трейдеров воодушевили сильные прогнозы компании.

Цена бумаг Alphabet Inc., холдинговой компания Google, подскочила на 5,1%. Alphabet увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 13%, что стало минимальным ростом за два года, однако позитивным моментом стал рост доходов от рекламы.

Ключевым для рынка событием в среду станет заседание Федрезерва, по итогам которого, как ожидается, руководство Центробанка примет решение повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, хотя существует некоторая вероятность подъема сразу на 100 б.п.

"Фьючерсы демонстрируют уверенный рост благодаря тому, что инвесторы позитивно восприняли ночную квартальную отчетность Microsoft и Google. Теперь внимание рынка переключается на заседание Федрезерва", - написал основатель Sevens Report Research Том Эссейе.

Котировки Visa Inc. увеличиваются на 1,5%. Международная платежная система увеличила чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, хотя прибыль и оказалась хуже ожиданий рынка.

Акции Mondelez International дорожают на 0,4%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий во втором квартале сократил чистую прибыль на 30,7%, однако увеличил выручку на 9,5% и повысил дивиденды на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments поднимается на 6,1%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль в прошлом квартале на 19%, выручку - на 14%, причем оба показателя существенно превзошли прогнозы экспертов.

Авиационный концерн Boeing Co. получил выручку и скорректированный убыток в апреле-июне хуже прогнозов рынка, но показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF) неожиданно улучшился. Капитализация компании растет на 3%.

Цена бумаг гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings подскочила на 5,8% благодаря росту чистой прибыли почти в три раза во втором квартале 2022 года на фоне резкого увеличения выручки.

Капитализация платежной системы PayPal Holdings увеличивается на 8% на сообщениях СМИ, что инвестфирма Elliott Management Corp. приобрела долю в компании.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:03 по Москве выросло на 0,41% - до 31892,41 пункта.

В числе лидеров роста в индексе, помимо Microsoft, находятся бумаги Salesforce Inc., дорожающие примерно на 3,1%. Лидерами снижения выступают акции Home Depot Inc. и Coca-Cola Co., снижающиеся на 2% и 1,6% соответственно.

Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличился на 1,12% - до 3964,93 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 2,08% и составил 11803,54 пункта.