Слуцкий считает, что обострение ситуации в Косово инициировано извне

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обострение ситуации внутри Косово спровоцировано внешними силами.

"Обострение ситуации вокруг Косова очевидно индуцировано извне. Косовары пошли на сознательную эскалацию при молчаливой поддержке стран НАТО", - написал Слуцкий в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, "ответственность за ситуацию несут те, кто до сих пор "дергает за ниточки" и раздувает тлеющие угли от балканского пожара".

По мнению Слуцкого, "Сербия при этом занимает мудрую и миролюбивую позицию", а "решение косовских властей отложить введение запрета на въезд с сербскими номерами и документами - не решение вопроса, а по-прежнему горящий фитиль в пороховой бочке".

Ситуация в Косово осложнилась в воскресенье. В этот день в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

Позже администрация автономного края Косово и Метохия заявила о готовности на месяц отложить введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии, сообщил сербский телерадиоканал РТС.