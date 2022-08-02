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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:17

Часть херсонских больниц перешла на прием только экстренных случаев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В районах Херсонской области, наиболее подверженных обстрелам, больницы перешли на оказание только неотложной помощи пациентам, а плановое лечение перевели в другие стационары, сообщил "Интерфаксу" начальник департамента здравоохранения временной администрации региона Вадим Ильмиев.

Речь идет про медицинские учреждения в Великоалександровском, Нововоронцовском районах Херсонской области, а также про Новокаховскую и Бериславскую районные больницы. Больница в Новой Каховке получила повреждения в результате ракетных ударов в середине июля.

"Разрушенных больниц нет, но есть попадания (снарядов), есть повреждения осколками. Городская центральная больница в Новой Каховке - выбиты все окна, мы сейчас производим остекление, наводим порядок, пытаемся восстановить", - сказал Ильмиев.

По его словам, большинство медучреждений области сейчас работают штатно и в целом справляются с нагрузкой, несмотря на то, что регион покинули около 30% медиков. Не хватает только узкопрофильных врачей: хирургов, анестезиологов, детских онкологов. Ильмиев ждет, что скоро из России приедут восемь узких специалистов.

Примерно 70% учреждений сферы здравоохранения в регионе уже прошли перерегистрацию по российскому законодательству, открыли расчетные счета и переходят на принятые в России стандарты лечения. Работники больницы начали получать зарплаты в рублях и дополнительные разовые пособия в размере 10 тысяч рублей.

Хроника 24 февраля – 02 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Вадим Ильмиев Новая Каховка
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