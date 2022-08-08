Премьер Эстонии поедет в Нарву для разъяснения ситуации с советскимТ-34

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас совершит в понедельник поездку в эстонский город Нарва в связи с напряженностью вокруг памятника советском танку Т-34.

"Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства", - передала пресс-служба правительства слова премьера.

По ее словам, "правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает спецоперацию на Украине".

Ранее мэр Нарвы Катри Райк заявляла, что большинство жителей города были бы против переноса танка-памятника.

Представители властей высказывают опасения, что удаление памятника в русскоговорящей Нарве может вызвать напряженность в обществе, как уже было в 2007 году, когда 26-28 апреля вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги (Tonismagi) в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на военное кладбище.

Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших.

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение об устранении в кратчайшие сроки советских памятников из публичного пространства. По оценкам правительства, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400.

Отдельно правительство остановилось на памятнике танку Т-34 в Нарве, где более 90% населения составляют русскоговорящие жители, многие из которых выступают против сноса памятника.