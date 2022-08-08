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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Премьер Эстонии поедет в Нарву для разъяснения ситуации с советскимТ-34

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас совершит в понедельник поездку в эстонский город Нарва в связи с напряженностью вокруг памятника советском танку Т-34.

"Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства", - передала пресс-служба правительства слова премьера.

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По ее словам, "правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает спецоперацию на Украине".

Ранее мэр Нарвы Катри Райк заявляла, что большинство жителей города были бы против переноса танка-памятника.

Представители властей высказывают опасения, что удаление памятника в русскоговорящей Нарве может вызвать напряженность в обществе, как уже было в 2007 году, когда 26-28 апреля вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из Братской могилы на холме Тынисмяги (Tonismagi) в центре Таллина и перенести установленный в их честь памятник Воину-Освободителю ("Бронзовый солдат") на военное кладбище.

Эти действия, вошедшие в новейшую историю Эстонии как "бронзовые ночи", были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших.

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение об устранении в кратчайшие сроки советских памятников из публичного пространства. По оценкам правительства, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400.

Отдельно правительство остановилось на памятнике танку Т-34 в Нарве, где более 90% населения составляют русскоговорящие жители, многие из которых выступают против сноса памятника.

Эстония Каи Каллас
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