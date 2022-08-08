Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

В сторону Израиля пустили ракеты через несколько минут после вступления в силу перемирия

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ракеты были выпущены в сторону юга Израиля всего через несколько минут после того, как в воскресенье вечером вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", сообщает The Jerusalem Post.

Согласно изданию, ракеты были выпущены по израильским населенным пунктам вблизи границы с Газой в воскресенье вечером, нарушив соглашение о прекращении огня всего через восемь минут после его вступления в силу.

Тем временем генеральный секретарь палестинского "Исламского джихада" Зияд аль-Нахале предупредил , что боевые действия с Израилем будут продолжены, если государство не выполнит требования об освобождении заключенных "Исламского джихада".

"Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия", - заявил Нахале во время речи, произнесенной после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Лидер движения заявил, что Израиль согласился освободить из тюрьмы двух командиров - Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади в обмен на соглашение о прекращении огня.

Он также отметил, что именно Израиль "решительно стремился к достижению прекращения огня".

Перемирие вступило в силу в пятницу в 23:30 по местному времени, однако вскоре после этого стали поступать сообщения об отдельных пусках ракет из Газы в сторону Израиля.

Израильская сторона ранее также предупредила, что в случае нарушения перемирия "Исламским джихадом" будет наносить ответные удары по сектору Газа.

"Если режим прекращения огня будет нарушен, государство Израиль оставляет за собой право ответить силой", - заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.

В пятницу армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израиль ликвидировал нескольких командиров боевиков. Израильское военное командование заявляло, что в ходе операции выполнило основную часть поставленных задач.

Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа на второй срок

В МИД РФ выразили готовность помочь Кубе в связи с пожаром на нефтехранилище

В МИД РФ выразили готовность помочь Кубе в связи с пожаром на нефтехранилище

В Москве спасатели нашли тело одного из упавших в коллектор рабочих

Премьер Израиля заявил, что не видит смысла продолжать операцию "Рассвет"

Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 и улетел к супруге в Делавэр

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы за последние дни запустили более 580 ракет в сторону Израиля
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении под Николаевом 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО

Военная операция на Украине

Власти Энергодара сообщили о новом ударе по Запорожской АЭС

Чубайса выписали из больницы

Еще четыре судна с украинским зерном взяли курс на Стамбул

Еще четыре судна с украинским зерном взяли курс на Стамбул
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });