В Китае заявили, что будут регулярно проводить учения в Тайваньском проливе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китайские государственные СМИ в воскресенье объявили, что, хотя четырехдневные военные учения закончились, Народно-освободительная армия (НОАК) начнет проводить "регулярные" военные учения к востоку от срединной линии Тайваня.

На Китайской государственном телеканале CCTV заявили о том, что НОАК начнет проводить "регулярные" военные учения на восточной стороне срединной линии Тайваня. Ведущий утверждал, что срединная линия никогда не получала юридического признания, и описал ее как "воображаемую" линию, задуманную американскими военными в прошлом веке для удовлетворения их боевых потребностей.

С 1955 года между Китаем и Тайванем существует негласное соглашение не пересекать срединную линию, также известную как линия Дэвиса. Однако 21 сентября 2020 года Пекин в одностороннем порядке опроверг существование срединной линии в Тайваньском проливе.

Осенью 2020 года самолеты ВВС НОАК несколько раз пересекли срединную линию и вошли в зону ПВО Тайваня. За последние два года имели место и другие инциденты, в ходе которых силы НОАК пересекали срединную линию.

НОАК с 4 по 7 августа проводила военные учения с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня в ответ на визит на остров на этой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который Пекин квалифицировал как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. Как сообщалось, в ходе учений были запущены баллистические ракеты, пролетевшие над Тайванем.