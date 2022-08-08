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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Минобороны РФ сообщило о выходе из портов шести судов с украинской сельхозпродукцией

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шесть иностранных сухогрузов и танкеров с украинской сельскохозяйственной продукцией покинули 7-8 августа черноморские порты, сообщили в Минобороны России в понедельник.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 7 августа осуществлен выход сухогруза "Рива Винд" (Маршалловы Острова, груз - кукуруза) из порта Одесса, танкера "Мустафа Некати" (Турция, груз - подсолнечное масло), сухогрузов "Стар Хелен" (Маршалловы Острова, груз - мука) и "Глори" (Маршалловы Острова, груз - кукуруза) из порта Черноморск", - сказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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"8 августа - сухогрузов "Аризона" (Либерия, груз - кукуруза) из порта Черноморск и "Сакура" (Либерия, груз - соя) из порта Южный", - сказал Мизинцев.

"Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов", - заявил Мизинцев.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

Мизинцев заявил, что в шести портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном - остается заблокированным 61 иностранное судно из 14 государств.

"Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сообщил Мизинцев.

Морские гуманитарные коридоры

"Вооруженными силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов", - сказал Мизинцев.

По его словам, один коридор открыт в Черном море ежедневно с 08:00 до 19:00 мск - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили.

Второй коридор работает круглосуточно в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря, сказал Мизинцев.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном контроле над Мариуполем. 25 мая российские военные заявили, что порт Мариуполь начал работать в обычном режиме.

Минобороны РФ Черное море
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