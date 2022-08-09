Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов, сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (совпадает с московским), но к 21:00 сайт все еще недоступен.

В СМИ называют хакерскую группировку пророссийской. Сообщается, что эта группировка ранее осуществляла кибератаки на госучреждения в Польше, Литве и Норвегии.