Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Хакерская группировка взломала сайт парламента Финляндии, он недоступен уже несколько часов, сообщают финские СМИ.

"Решили нанести "дружеский" визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО", - говорится в заявлении группировки NoName057(16), размещенном в соцсетях.

Атака началась в 14:30 по местному времени (совпадает с московским), но к 21:00 сайт все еще недоступен.

В СМИ называют хакерскую группировку пророссийской. Сообщается, что эта группировка ранее осуществляла кибератаки на госучреждения в Польше, Литве и Норвегии.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Что произошло за день: вторник, 9 августа

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

США объявили о введении визовых ограничений в отношении 100 белорусских чиновников

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Северокорейские хакеры Andariel организовали атаки в РФ, США, Японии, Индии и Вьетнаме

Президенты России и Израиля договорились продолжить обсуждение судьбы "Сохнута" в РФ

Умершие знаменитости

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

МИД Литвы посоветовал РФ самой искать способы расчетов за калининградский транзит

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });