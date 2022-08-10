Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Что случилось этой ночью: среда, 10 августа

Увеличение числа пострадавших в результате взрывов в Крыму, вывод объектов РФ из-под инспекции ДСНВ, запрос РФ заседания СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до девяти. В Ростуризме отметили, что туристическая инфраструктура Крыма продолжает работу в обычном режиме.

- РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время. По заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "в текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация".

- Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. "Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности", - добавил он.

- Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО. "Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил президент США.

- СКЦ проведет 10 августа досмотр двух судов, направляющихся в украинские порты. Суда Petrel S и Brave Commander пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае получения разрешения отправятся в Черноморск и Южный соответственно.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фумио Кисида провел перестановки в правительстве Японии

Правительство Японии ушло в отставку

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его имения

Трамп заявил, что Байден знал о готовящемся обыске его имения
Военная операция на Украине

Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Пандемия коронавируса

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Что произошло за день: вторник, 9 августа

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

США объявили о введении визовых ограничений в отношении 100 белорусских чиновников

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });