Что случилось этой ночью: среда, 10 августа

Увеличение числа пострадавших в результате взрывов в Крыму, вывод объектов РФ из-под инспекции ДСНВ, запрос РФ заседания СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до девяти. В Ростуризме отметили, что туристическая инфраструктура Крыма продолжает работу в обычном режиме.

- РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время. По заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "в текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация".

- Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. "Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности", - добавил он.

- Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО. "Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил президент США.

- СКЦ проведет 10 августа досмотр двух судов, направляющихся в украинские порты. Суда Petrel S и Brave Commander пройдут инспекцию в Мраморном море и в случае получения разрешения отправятся в Черноморск и Южный соответственно.