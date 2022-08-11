Потеря обоняния при COVID-19 стала встречаться крайне редко

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Невысокая температура, кашель, боль и першение в горле, а также слабость являются наиболее распространенными симптомами "омикрон"-штамма коронавируса; потеря обоняния, которая ранее была отличительным признаком COVID-19, сейчас встречается крайне редко, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Наиболее распространенные симптомы "омикрона": невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

В большинстве случаев, по данным Роспотребнадзора, болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома под наблюдением участкового врача.

"Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко", - отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба в РФ за сутки выявлено более 25,8 тыс. заболевших коронавирусом, что почти на 2 тыс. больше, чем днем ранее. Госпитализированы более 2,5 тыс. человек, скончались 52 пациента с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.