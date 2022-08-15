Посольство РФ в Ереване принесло соболезнования семьям погибших в ТЦ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российское посольство в Армении принесло глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего сегодня днем взрыва на территории торгового центра "Сурмалу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства в воскресенье.

Дипломаты также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным МЧС Армении, в воскресенье на складе пиротехники в торговом центре "Сурмалу" произошло два мощных взрыва, которые привели к пожару и обрушению здания.

По информации спасателей, три человека погибли, 61 ранен, 27, в том числе пятилетняя девочка и ее беременная мать, считаются пропавшими без вести.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и "Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия".