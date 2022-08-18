Судно с украинской кукурузой вышло из порта Черноморск

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Из украинского порта Черноморск вышло судно "I Maria" с грузом кукурузы, следующее под флагом Белиза, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Ожидается, что на Украину для погрузки зерна отправят еще четыре судна.

Договоренности о вывозе из украинских портов сельхозпродукции по морским коридорам были достигнуты 22 июля в Стамбуле при участии представителей России, Украины, Турции и ООН.

Вечером 17 августа в российском Минобороны сообщили, что всего с 1 августа в соответствии с этими договоренностями из украинских портов вывезли больше 563 тысяч тонн продовольствия.