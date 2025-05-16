Покалечивший Салмана Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы

Хади Матар Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В США суд округа Чаутоква (штат Нью-Йорк) приговорил 27-летнего Хади Матара за нападение с ножом на писателя Салмана Рушди в 2022 году во время лекции к 25 годам тюрьмы, передает АР.

В феврале присяжные признали подсудимого виновным в вооруженном нападении и покушении на убийство Рушди. Также Матар признан виновным в нанесении ранений еще одному человеку, который находился на сцене одновременно с писателем, за это судья ему назначил семь лет лишения свободы. Назначенные сроки не суммируются.

Рушди дал суду показания в которых описал свои ощущения в момент нападения, когда он получил больше дюжины ударов ножом и думал, что умирает. Подсудимый в обращении к суду обвинил Рушди в неуважении к другим и попыткам его запугать, передает АР.

Обвинитель просил для Матара максимальный срок, утверждая, что подсудимый в ходе нападения пытался нанести максимальный вред, нанес травмы 1400 слушателям лекции и тем самым выбрал свою судьбу. По версии обвинения, Матар, гражданин США, ориентировался на фетву от 1989 года, в которой был призыв к убийству Рушди.

Адвокат подсудимого указывал, что до момента нападения Матар был чист перед законом, а также он был против признания всех находившихся в зале потерпевшими. Защита настаивала на 12 годах тюрьмы.

В результате нападения Рушди ослеп на один глаз.

77-летний сэр Салман Рушди - британский писатель индийского происхождения. Его роман 1988 года "Сатанинские стихи" вызвал протесты мусульман и стал причиной фетвы о его убийстве. Писателя взяло под защиту британско правительство.