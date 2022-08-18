В Пхеньяне уверены, что Сеул несет ответственность за вспышку коронавируса в КНДР

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Проведенное властями КНДР повторное расследование причин распространения коронавируса в стране подтвердило их первоначальные выводы о причастности Сеула к этой ситуации, заявил журналистам посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

Посол отметил, что непосредственную ответственность за вспышку коронавируса несут "так называемые беженцы с Севера в Южной Корее, (которые - ИФ) только в апреле и июне вбрасывали сотни тысяч листовок и грязные предметы на нашу территорию с помощью воздушных шаров - более 30 штук - при потворстве и содействии южнокорейских властей".

11 августа ЦТАК опубликовало заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестры северокорейского лидера Ким Е Чен, что из Южной Кореи отправляются в КНДР листовки и вещи, через которые распространяется "злокачественный вирус".

10 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.

12 мая Северная Корея сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 920 случаев.

Позднее ЦТАК со ссылкой на расследование венного чрезвычайного противоэпидемического командования КНДР сообщило: органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания COVID-19 в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.

Предполагаемыми нулевыми пациентами названы некий 18-летний военнослужащий Ким и пятилетний воспитанник детского сада Ви, которые в селе Ипхо контактировали со "странной вещью".