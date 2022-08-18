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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

США будут добиваться возвращения Украине контроля над ЗАЭС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США намерены добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорится в сообщении госдепартамента США о телефонном разговоре Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "госсекретарь осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее", кроме того, Блинкен "похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах".

В Госдепе добавили, что в ходе беседы были затронуты вопросы "продолжающейся поддержки США оборонных потребностей Украины". Блинкен "проинформировал Кулебу о поставках США помощи в области безопасности".

Стороны также обсудили планы Киева по проведению второго саммита "Крымской платформы" 23 августа и Дня независимости 24 августа.

Минобороны РФ неоднократно заявляло об обстреле ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но сообщалось о повреждениях бассейнов системы охлаждения, попаданиях рядом с хранилищами радиоактивных изотопов и других инцидентах.

Украина, США и ряд стран Запада обвиняют в обстрелах станции Россию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая по ее замыслу должна стать международным механизмом для возвращения Крыма. Учредительный саммит платформы состоялся 23 августа 2021 года.

Украина США Россия ЗАЭС Энергодар
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